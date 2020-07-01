Південні дельта-Аквариди і Юпітер будуть ближче до Землі. Календар астрономічних явищ в липні

Після того, як у червні українці спостерігали кілька астрономічних явищ , у липні 2020 року Юпітер опинеться ближче до Землі, його можна буде добре розглянути з телескопа середнього розміру, також очікується метеоритний потік Південні дельта-Аквариди, передають Українські Новини.

Зорепади в липні

28-29 липня можна буде спостерігати зорепад Південні дельта-Аквариди. Метеоритний потік буде середньої сили, де пік припадає до 20 метеорів на годину. Створюється залишковим матеріалом сучасних комет Марсдена і Крахта. Потік проходить щорічно з 12 липня по 23 серпня. У цей період максимум настане з ночі 28 липня на ранок 29-го. Багато об'єктів не буде можливості побачити, адже настане друга фаза Місяця. Спостерігати за потоком можна буде після півночі і визирати його слід боку сузір'я Водолій.

Місячне затемнення в липні

5 липня відбудеться напівтіньове Місячне затемнення, яке можна буде побачити на території Південної Америки, східної частини Тихого океану, західної сторони Атлантичного океану і крайньої західної частини Африки.

Планетні астрономічні явища 2020

Також очікуються планетні астрономічні явища. 14 липня Юпітер буде в опозиції. Величезна планета виявиться ближче до Землі і буде повністю освітлена сонячним світлом. В цей час Юпітер буде дуже яскравим і буде проглядатися всю ніч. Це найкращий період для спостережень і отримання фотографій Юпітера. В телескоп середнього розміру можна побачити деякі деталі хмарних смуг, а хороший бінокль дозволить розглянути чотири великих супутники.

22 липня Меркурій буде в найбільшої західної елонгації. Планета досягне цього моменту в 20.1 градуса від Сонця. Це найкращий період для спостереження, тому що опиниться в найвищій точці над горизонтом у ранковому східному небі. Шукати планету треба на низькому рівні незадовго до сходу сонця.

20 липня – Сатурн в опозиції. В цей час планета з кільцями виявиться ближче до Землі і повністю освітить сонячним світлом. Буде видаватися яскравішим, ніж зазвичай, тому за неї можна спостерігати всю ніч. Це найкращий період для огляду Сатурна і фотографування супутників. Середній або великий телескоп дозволять розглянути кільця.

Молодий і повний Місяць у липні

5 липня – повний Місяць, максимальна фаза настане о 07:44. Його називали Місяцем грому або сіна.

20 липня – Молодик. Супутник не висвітлюється сонячним світлом, тому не з'явиться в нічному небі. Фаза настане о 20:32.

Раніше Українські Новини повідомляли, 21 червня відбулося кільцеве сонячне затемнення, яке співпало з літнім сонцестоянням.

5 червня відбулося Місячне затемнення, яке співпало з напівтіньовим місячним затемненням. Його можна було спостерігати з України.