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  • У липні очікується кілька магнітних бур. Як уберегтися під час коливання атмосферного
28 червня 2020, неділя, 06:15 7
Космос 2020-06-28T07:15:01+03:00
Українські Новини
У липні очікується кілька магнітних бур. Як уберегтися під час коливання атмосферного

У липні очікується кілька магнітних бур. Як уберегтися під час коливання атмосферного

Ирина Николенко
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Магнітні бурі у липні 2020. Фото: SunFood.com.ua
Магнітні бурі у липні 2020. Фото: SunFood.com.ua

В той час, як різкі зміни погоди, які спостерігаються влітку в Україні негативно впливають на здоров'я, у липні крім змін погоди очікується декілька магнітних бур, які можуть також негативно вплинути на організм людини. Атмосферні коливання очікуються з 1 по 3 липня і в кінці місяця, які триватимуть кілька днів, передають Українські Новини.

Магнітні бурі – часте явище, викликане внаслідок спалахів на Сонці. В цей період в міжпланетний простір викидається велика кількість сонячної плазми, летить з величезною швидкістю. Після того, як вона досягає магнітної оболонки Землі, відбувається коливання магнітного поля. Вони можуть тривати від декількох годин до декількох діб.

Календар магнітних бур у липні 2020

  • З 1 по 3 липня – магнітні бурі сильної інтенсивності
  • 30 липня – сильна магнітна буря
  • 31 липня – сильна магнітна буря

Магнітні коливання з 1 по 3 липня будуть слабкими. Однак, можуть вплинути на самопочуття людини. Зокрема, може бути змінено артеріальний тиск. Тому лікарі радять у ці дні більше часу проводити вдома.

В кінці місяця, 30 і 31 липня очікується дуже потужна магнітна буря. Внаслідок коливання, може виникнути головний біль і погіршитися серцево-судинна система, а також погіршитися самопочуття.

Як захиститися від магнітних бур

  • Експерти радять у ці дні піклуватися про своє здоров'я.
  • Медики рекомендують не вживати жирну їжу та алкогольні напої.
  • У раціон бажано вводити сезонні овочі та фрукти.
  • Також потрібно пити багато води.
  • Поліпшити самопочуття допоможуть легкі фізичні вправи.
  • Під час магнітних коливань потрібно спати щонайменше 7 годин.

Раніше Українські Новини повідомляли, 1 червня спостерігалася магнітна буря.

5 червня спостерігалося два астрономічні явища – повний Місяць або Полуничний Місяць, який збігся з напівтіньовим місячним затемненням.

У червні відбулося кілька астрономічних явищ: Літнє сонцестояння, елонгація Меркурія і Полунична Місяць.

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