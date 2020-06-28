У липні очікується кілька магнітних бур. Як уберегтися під час коливання атмосферного

В той час, як різкі зміни погоди, які спостерігаються влітку в Україні негативно впливають на здоров'я, у липні крім змін погоди очікується декілька магнітних бур, які можуть також негативно вплинути на організм людини. Атмосферні коливання очікуються з 1 по 3 липня і в кінці місяця, які триватимуть кілька днів, передають Українські Новини.

Магнітні бурі – часте явище, викликане внаслідок спалахів на Сонці. В цей період в міжпланетний простір викидається велика кількість сонячної плазми, летить з величезною швидкістю. Після того, як вона досягає магнітної оболонки Землі, відбувається коливання магнітного поля. Вони можуть тривати від декількох годин до декількох діб.

Календар магнітних бур у липні 2020

З 1 по 3 липня – магнітні бурі сильної інтенсивності

30 липня – сильна магнітна буря

31 липня – сильна магнітна буря

Магнітні коливання з 1 по 3 липня будуть слабкими. Однак, можуть вплинути на самопочуття людини. Зокрема, може бути змінено артеріальний тиск. Тому лікарі радять у ці дні більше часу проводити вдома.

В кінці місяця, 30 і 31 липня очікується дуже потужна магнітна буря. Внаслідок коливання, може виникнути головний біль і погіршитися серцево-судинна система, а також погіршитися самопочуття.

Як захиститися від магнітних бур

Експерти радять у ці дні піклуватися про своє здоров'я.

Медики рекомендують не вживати жирну їжу та алкогольні напої.

У раціон бажано вводити сезонні овочі та фрукти.

Також потрібно пити багато води.

Поліпшити самопочуття допоможуть легкі фізичні вправи.

Під час магнітних коливань потрібно спати щонайменше 7 годин.

Раніше Українські Новини повідомляли, 1 червня спостерігалася магнітна буря.

5 червня спостерігалося два астрономічні явища – повний Місяць або Полуничний Місяць, який збігся з напівтіньовим місячним затемненням.

У червні відбулося кілька астрономічних явищ: Літнє сонцестояння, елонгація Меркурія і Полунична Місяць.