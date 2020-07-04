Сьогодні очікується унікальне і рідкісне явище – великий парад планет. Що це таке і де дивитися

Серед астрономічних явищ, які очікуються в липні, сьогодні, 4 липня, можна спостерігати унікальне явище – парад планет. Можна буде побачити неозброєним оком, як всі планети вишикуються на одній стороні, передають Українські Новини.

Візуально всі планети Сонячної системи під час цього явища з'являються в небі одночасно в одному ряду. Якщо спостерігати парад з землі, його не завжди вдається побачити.

Парад планет 4 липня 2020

Як повідомляють астрономи, сьогодні відбудеться рідкісний і унікальний парад планет. Всі планети Сонячної системи вишикуються на одній стороні одночасно. Вирівнювання буде майже ідеальним, а кут відхилення буде досить малим.

У зв'язку з тим, що планети рухаються повільно, тому утворюють парад поступово. Астрономічне явище можна буде спостерігати ще декілька тижнів, адже немає точного часу явища.

Коли розглядати парад планет

Неозброєним оком парад планет не вдасться побачити повністю. По одну сторону від Сонця вишикуються всі планети Сонячної системи: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Всі планети будуть перебувати у досить вузькому секторі неба, але Уран і Нептун розташуються трохи далі за інших.

Меркурій розташований біля Сонця, яке затьмарює цю планету. Венеру буде видно вранці, а Сатурн, Юпітер і Марс буде видно в нічний час доби.

Меркурій, Венера, Марс, Уран і Нептун, а також газові гіганти Юпітер і Сатурн, карликовий Плутон – всі планети будуть доступні для спостереження.

За попередніми прогнозами, такі паради планет відбудуться в березні й червні 2022 року, 2040 і в 2854 роках.

Раніше Українські Новини повідомляли, 1-3 липня прогнозуються магнітні бурі, які можуть негативно відобразитися на здоров'я людини.

У липні очікується декілька тривалих магнітних бур: на початку місяця, і в кінці, які будуть сильними.