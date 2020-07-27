Гривня продовжує зміцнюватися. Курс нацвалюти на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. в понеділок зміцнився на 16 коп. до 27,68 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,84-27,87 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,70-27,73 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,65-27,68 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,59% з 23,74 UAH/USD до 27,68 UAH/USD.

Ц 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 липня, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 24 липня на 3,54 коп. до 27,9439 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 27,6515 UAH/USD.