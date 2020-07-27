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27 липня 2020, понеділок, 17:26 11
Фінанси 2020-07-27T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс нацвалюти на міжбанку

Гривня продовжує зміцнюватися. Курс нацвалюти на міжбанку

Елена Новикова
Міжбанк, Гривня, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку 27 липня
Курс гривні на міжбанку 27 липня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. в понеділок зміцнився на 16 коп. до 27,68 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,84-27,87 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,70-27,73 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,65-27,68 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,59% з 23,74 UAH/USD до 27,68 UAH/USD.

Ц 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 липня, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 24 липня на 3,54 коп. до 27,9439 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 27,6515 UAH/USD.

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