УПЦ МП проведе богослужіння з участю митрополита Онуфрія до 1032-річчя Хрещення Русі

Після того, як Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) через епідемію коронавірусу відмовилася від проведення хресного ходу, 28 липня проведе з нагоди святкування 1032-річчя Хрещення Русі святкове богослужіння в Києво-Печерській лаврі за участю митрополита Онуфрія..

Про це Українським Новинам повідомив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"Служба в 09:00 в Лаврі", - сказав він.

За його словами, святкове богослужіння відбудеться 28 липня.

Також він повідомив, що церква не запрошувала на богослужіння представників влади, але якщо вони виявлять бажання, то можуть прийти.

"Хто захоче, прийде. Всі люди можуть приходити. Їх (представників влади) спеціально ніколи не запрошували", - зазначив Климент.

Як повідомляли Українські Новини, Українська православна церква (Київського патріархату) не планує проведення хресного ходу під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі через карантин слідом за Православною церквою України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ).