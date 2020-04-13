Зеленський призначив послом в Албанії Шкурова

Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Албанії Володимира Шкурова.

Про це йдеться в указі Президента №136 від 13 квітня, передають Українські Новини.

"Призначити Шкурова Володимира Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Албанія", - сказано в ньому.

Володимир Анатолійович Шкуров народився в 1958 році в Києві, український дипломат, з 2010 по 2016 був послом України в Греції та Албанії за сумісництвом.

Народився в 1958 році в Києві, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук.

У 2005 році закінчив вищі дипломатичні курси Центру дипломатичних і стратегічних досліджень Греції, в 2008 - тренінговий курс для держслужбовців високого рівня, в 2009 закінчив міжнародні курси факультету підвищення кваліфікації Дипломатичної академії МЗС Російської Федерації.

Як повідомляли Українські Новини, а тим часом міністр закордонних справ Китаю вперше за 10 років вирішив відвідати Україну.

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