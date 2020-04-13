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13 квітня 2020, понеділок, 18:44 42
Політика 2020-04-13T20:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив послом в Албанії Шкурова

Зеленський призначив послом в Албанії Шкурова

Влада Билоус
Посол, Президент, Албанія, Президент Володимир Зеленський, МЗС

Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Албанії Володимира Шкурова.

Про це йдеться в указі Президента №136 від 13 квітня, передають Українські Новини.

"Призначити Шкурова Володимира Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Албанія", - сказано в ньому.

Володимир Анатолійович Шкуров народився в 1958 році в Києві, український дипломат, з 2010 по 2016 був послом України в Греції та Албанії за сумісництвом.

Народився в 1958 році в Києві, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук.

У 2005 році закінчив вищі дипломатичні курси Центру дипломатичних і стратегічних досліджень Греції, в 2008 - тренінговий курс для держслужбовців високого рівня, в 2009 закінчив міжнародні курси факультету підвищення кваліфікації Дипломатичної академії МЗС Російської Федерації.

Як повідомляли Українські Новини, а тим часом міністр закордонних справ Китаю вперше за 10 років вирішив відвідати Україну.

Крім того, більше 1,5 тисяч українців за кордоном залишилися без страхового поліса.

Також МЗС поділився інформацією, скільки українців за кордоном лікуються від коронавіруса.

 

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