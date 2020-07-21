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21 липня 2020, вівторок, 09:26 14
Політика 2020-07-21T12:00:04+03:00
Українські Новини
Посол України в США Єльченко представлятиме країну в Антиґуа і Барбуді та на Ямайці

Посол України в США Єльченко представлятиме країну в Антиґуа і Барбуді та на Ямайці

Елена Новикова
Посол, кадрові зміни, Володимир Єльченко, Кадрові призначення, Посол України в США
Володимир Єльченко. Фото: Twitter/Volodymyr Yelchenko
Володимир Єльченко. Фото: Twitter/Volodymyr Yelchenko

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка послом в Антиґуа і Барбуді та на Ямайці. Про це сказано в указі Президента №288,тоді як рраніше його призначили послом України в США, передають Українські Новини.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Антиґуа і Барбуді та Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ямайці за сумісництвом", — сказано в ньому.

60-річний Єльченко з грудня 2015 року був головою представництва України в Організації Об'єднаних Націй.

До цього він з липня 2010 року був послом в Росії, з квітня 2005 року по червень 2010 року обіймав посаду постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія), а з квітня 2005 року по грудень 2006 року — посла України в Австрії.

Як повідомляли Українські Новини, послом України у Велика Британії став Вадим Пристайко.

Раніше Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла в Італії Євгена Перелигіна.

Також Зеленський призначив посла в Таджикистані послом в Афганістані за сумісництвом.

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