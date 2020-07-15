Зеленський звільнив посла в Італії Перелигіна

Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії.

Про це сказано в указі №275 від 15 липня, передають Українські Новини.

За сумісництвом Перелигін обіймав посади посла в Мальті та Сан-Марино, а також постійного представника при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об'єднаних Націй (ООН).

З цих посад він також звільнений.

Причини його звільнення не вказані.

Він був послом в Італії з грудня 2012 року.

Як повідомляли Українські Новини, в середині червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що незабаром 30 90 послів будуть звільнені або призначені.

З тих пір Зеленський звільнив посла в Індонезії, Сінгапурі (Брунеї та Нової Зеландії за сумісництвом), Лівії (Чаді та Тунісі за сумісництвом) і змінив посла в Іспанії.

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