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15 липня 2020, середа, 16:29 11
Політика 2020-07-15T18:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив посла в Італії Перелигіна

Зеленський звільнив посла в Італії Перелигіна

Кира Молчанова
Президент, Президент України, Володимир Зеленський, Італія, звільнення послів, посол України в Італії
Італія, Мілан. Фото: pixabay
Італія, Мілан. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії.

Про це сказано в указі №275 від 15 липня, передають Українські Новини.

За сумісництвом Перелигін обіймав посади посла в Мальті та Сан-Марино, а також постійного представника при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об'єднаних Націй (ООН).

З цих посад він також звільнений.

Причини його звільнення не вказані.

Він був послом в Італії з грудня 2012 року.

Як повідомляли  Українські Новини, в середині червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що незабаром 30 90 послів будуть звільнені або призначені.

З тих пір Зеленський звільнив посла в Індонезії, Сінгапурі (Брунеї та Нової Зеландії за сумісництвом), Лівії (Чаді та Тунісі за сумісництвом) і змінив посла в Іспанії.

Верховна Рада розгляне 16 липня питання призначення голови Національного банку, віце-прем'єр-міністра - міністра стратегічних галузей промисловості та голови Антимонопольного комітету (АМКУ).

Кабінет Міністрів призначив викладача української мови Тараса Креміня на посаду уповноваженого із захисту державної мови після звільнення Монахової.

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