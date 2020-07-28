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28 липня 2020, вівторок, 15:52 4
Силові структури 2020-07-28T16:27:08+03:00
Українські Новини
Бойовики другий день поспіль порушують режим припинення вогню

Бойовики другий день поспіль порушують режим припинення вогню

Валерия Драгомирова
війна на Донбасі, порушення перемир'я, Бойовики, обстріли на Донбасі, режим припинення вогню на Донбасі
Військові. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Фото: Facebook/ОНС

У вівторок, 28 липня, бойовики обстріляли позиції операції Об'єднаних сил неподалік Шумів, знову порушивши режим повного припинення вогню після того, як в перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріл.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони.

"З початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на Луганському напрямку. Вранці, противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомета", - сказано в ньому.

У Міноборони повідомляють, що бойових втрат з боку українських підрозділів немає.

Наголошується, що підрозділи ООС продовжують дотримуватися умов припинення вогню і готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні і провокаційні дії супротивника.

Як повідомляли Українські Новини, в останню добу перед припиненням вогню на Донбасі бойовики 13 разів влаштовували провокації, поранений військовий.

Раніше Зеленський обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Тим часом українські військовослужбовці будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, якщо порушать режим "тиші".

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