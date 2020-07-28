Бойовики другий день поспіль порушують режим припинення вогню

У вівторок, 28 липня, бойовики обстріляли позиції операції Об'єднаних сил неподалік Шумів, знову порушивши режим повного припинення вогню після того, як в перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріл.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони.

"З початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на Луганському напрямку. Вранці, противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомета", - сказано в ньому.

У Міноборони повідомляють, що бойових втрат з боку українських підрозділів немає.

Наголошується, що підрозділи ООС продовжують дотримуватися умов припинення вогню і готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні і провокаційні дії супротивника.

Як повідомляли Українські Новини, в останню добу перед припиненням вогню на Донбасі бойовики 13 разів влаштовували провокації, поранений військовий.

Раніше Зеленський обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Тим часом українські військовослужбовці будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, якщо порушать режим "тиші".