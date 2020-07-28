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28 липня 2020, вівторок, 12:36 5
Верховна Рада і партії 2020-07-28T13:11:32+03:00
Українські Новини
Разумков підписав закон про легалізацію грального бізнесу

Разумков підписав закон про легалізацію грального бізнесу

Анна Рудык
Разумков, Депутати Верховної Ради, Легалізація азартних ігор в Україні
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Дмитро Разумков Голова Верховної Ради підписав закон про легалізацію грального бізнесу, який раніше прийняла Рада.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту № 2285-д на сайті Ради, передають Українські Новини.

Згідно з документом, дозволяється організовувати та проводити такі види діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Здійснювати зазначену діяльність можна при наявності у суб'єкта господарювання відповідної ліцензії.

Відповідне обладнання повинно бути сертифіковане і приєднане до державної системи онлайн-моніторингу ігрового обладнання і онлайн-системі організаторів азартних ігор.

Організаторами азартних ігор можуть бути виключно юридичні особи-резиденти України.

При цьому заборонено бути організаторами азартних ігор: банкам та іншим фінансовим установам; підприємствам, установам і організаціям, включеним до реєстру неприбуткових організацій та установ; юридичним особам, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією і проведенням азартних ігор.

Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, хто має виражену залежність (лудоманія).

Гравцями не можуть бути: недієздатні та обмежено дієздатні особи; особи, які не досягли 21 року; особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження; особи, які перебувають у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння; особи, визнані адміністрацією закладу небажаними; особи, внесені до реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та (або) участь в азартних іграх.

При цьому, за словами депутата від фракції "Голос", першого заступника голови фінансового комітету Ярослава Залізняка, депутати в ході розгляду поправок до законопроєкту врахували і підтримали дві що суперечать один одному поправки - №722 та №723.

Згідно з поправкою №722 (запропонована профільним комітетом) конкурс з добору кандидатів у члени уповноваженого органу проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби у спеціальному порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів, а членів призначає Кабмін, а згідно з поправкою №723 (депутата від "Слуги народу" Олександра Дубинського) передбачено, що конкурс на членів уповноваженого органу проводить конкурсна комісія, сформована фінансовим комітетом, членом якого він є.

"Це означає, що в такому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето Президента (а це мінімум вересень) гральний бізнес легалізований не буде", - підкреслив депутат.

Крім цього, Він зазначив, що у фінальному тексті закону з'явилася норма про можливість розташовувати казино в 4-зіркових готелях, в той час як в тексті, який виносили в зал для розгляду, робота казино була дозволена тільки в 5-зіркових.

Він зазначив, що така колізія сталася в ході голосування за поправку №1804, яка була поставлена депутатами на підтвердження.

"Сподіваюся, це додаткова підстава для вето, і помилка буде виправлена", - підсумував депутат.

Документ направлений на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляли Українські Новини, в Раді пропонують скасувати результати голосування за легалізацію грального бізнесу.

Також відповідно до прийнятого закону про гральний бізнес, можна відкривати зали з ігровими автоматами, але тільки в готелях з 3-5 зірками.

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