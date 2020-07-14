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14 липня 2020, вівторок, 15:49 9
Верховна Рада і партії 2020-07-14T16:45:02+03:00
Українські Новини
У Раді пропонують скасувати результати голосування за легалізацію грального бізнесу

У Раді пропонують скасувати результати голосування за легалізацію грального бізнесу

Ирина Николенко
Верховна Рада, Легалізація казино, гральний бізнес, легалізація грального бізнесу
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Результати голосування за законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу, який підтримали 248 народних депутатів, депутати Верховної Ради пропонують парламенту скасувати. 

Відповідні проєкти постанов №2285-д-П і №2285-д-П1 зареєстровано в Раді 14 липня, передають Українські Новини.

Тексти проєктів постанов наразі відсутні на сайті Ради.

Згідно із законодавством, поки Рада не розгляне ці проєкти постанови, голова парламенту Дмитро Разумков не має права підписувати відповідний закон.

Проєкт постанови №2285-д-П зареєстрований позафракційними депутатами Вадимом Новінським, Вікторією Гриб, Сергієм Магерою, Мусою Магомедовим, Дмитром Шенцовим і Дмитром Шпеновим.

Проєкт постанови №2285-д-П1 зареєстровано 12 депутатами фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на чолі з її головою Юлією Тимошенко.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до прийнятого закону про гральний бізнес, можна відкривати зали з гральними автоматами, але тільки в готелях з 3-5 зірками.

Також у грудні 2019 року Верховна Рада знову направила на доопрацювання законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.

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