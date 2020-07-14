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14 липня 2020, вівторок, 12:21 14
Бізнес 2020-07-14T14:30:03+03:00
Українські Новини
Як працюватимуть ігрові автомати після легалізації грального бізнесу

Як працюватимуть ігрові автомати після легалізації грального бізнесу

Кира Молчанова
Казино, Верховна Рада, Ігрові автомати, легалізація грального бізнесу
Ігрові автомати. Фото: Pixabay
Ігрові автомати. Фото: Pixabay

Сьогодні, 14 липня, Верховною Радою України легалізовано гральний бізнес в країні. За прийняття законопроєкту в другому читання проголосували 248 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Це означає, що зали з ігровими автоматами теж можна відкривати, але тільки в готелях з 3-5 зірками.

Зали можуть розташовуватися не ближче, ніж за 500 метрів від навчальних закладів.

Крім того, депутати передбачили обов'язкову компенсацію родині лудомана в 10-кратному розмірі суми програшу.

Відповідне гральне обладнання повинно бути сертифіковане і підключене до державної системи онлайн-моніторингу ігрового обладнання і онлайн-системи організаторів азартних ігор.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня минулого року законопроєкт про легалізацію грального бізнесу було відправлено на доопрацювання.

Пізніше, 20 грудня, Кабінет міністрів України виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Усі гральні зали перевірялися поліцією.

Президент Володимир Зеленський підтвердив зв'язок рішення Кабміну заборонити гральний бізнес під виглядом державних лотерей з провалом голосування Ради за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

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