В Україні легалізували гральний бізнес

Депутати Верховної Ради підтримали на сьогоднішньому засіданні легалізувацію грального бізнесу.

248 депутатів проголосували в другому читанні за ухвалення відповідного законопроєкту при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Відповідно до тексту законопроєкту, в Україні дозволяється організовувати і проводити такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі Інтернет; організація і проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація і проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

Здійснювати зазначену діяльність можна за наявності в суб'єкта господарювання відповідної ліцензії.

Відповідне обладнання має бути сертифіковане і підключене до державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-системи організаторів азартних ігор.

Держрегулювання у сфері організації та проведення азартних ігор здійснюється Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей та іншими органами державної влади в межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.

Організаторами азартних ігор можуть бути виключно юридичні особи-резиденти України.

При цьому заборонено бути організаторами азартних ігор: банкам та іншим фінансовим установам; підприємствам, установам і організаціям, включеним до реєстру неприбуткових організацій і установ; юридичним особам, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Співробітником організатора азартних ігор можна стати тільки після досягнення 21 року.

Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність (лудоманія).

Гравцями не можуть бути: недієздатні й обмежено-дієздатні особи; особи, які не досягли 21 року; особи, які, згідно із законодавством, мають відповідні обмеження; особи, які перебувають у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння; особи, визнані адміністрацією закладу небажаними; особи, внесені до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів і (або) участь в азартних іграх.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня 2019 року Рада направила на доопрацювання законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

20 грудня 2019 року Кабінет Міністрів заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей.

Президент Володимир Зеленський підтвердив зв'язок рішення Кабміну заборонити гральний бізнес під виглядом державних лотерей з провалом голосування Ради за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.