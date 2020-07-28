У Київській області зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. Захворіли ще 3 дитини

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 28 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3 590 випадків захворювання коронавірусом. У тому числі у 314 дітей та 574 медичних працівників... За добу підтверджено 42 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 3 дітей у віці від 5 до 14 років", - сказано в ньому.

2 хворих були госпіталізовані, а інші перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За добу не надходило повідомлень про летальні випадки.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19, за весь період епідемії 664 хворих було госпіталізовано, а 2 926 залишені під спостереженням на самоізоляції.

За весь час 2 574 людини одужали, включаючи 221 дитини.

Водночас 60 хворих з підтвердженим COVID-19 померли в Київській області за час епідемії.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали рости.

Крім того, в Києві за добу суттєво зросла захворюваність на коронавірус.