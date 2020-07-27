У Київській області за добу 45 нових випадків коронавірусу, серед них шестеро дітей

За минулу добу, 26 липня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) порівняно з попередньою добою, 25 липня, збільшилася на 45 осіб до 3 548 в той час, як смертність і захворюваність на коронавірус в Україні падають другий день поспіль.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За добу підтверджено 45 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 6-ти дітей віком від 8 до 17 років і у 39 дорослих", - сказано в ньому.

7 хворих були госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, а решта 38 осіб перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За добу не надходило повідомлень ні про одужання від хвороби, ні про летальні випадки.

"(Всього) офіційно підтверджено 3 548 випадків захворювання коронавірусом. У тому числі у 311 дітей та 571 медичного працівника", - йдеться в повідомленні.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19, за весь період пандемії 662 хворих було госпіталізовано, а 2 886 залишені під спостереженням на самоізоляції.

За весь час 2 561 людина одужала, включаючи 218 дітей.

Водночас 60 хворих з підтвердженим COVID-19 померли в Київській області за час пандемії.

Як повідомляли Українські Новини, 26 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 807 до 65 656 кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 1 616.

Тим часом у Держлісагентстві спалах коронавірусу.