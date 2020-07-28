У Києві за добу істотно зросла захворюваність на коронавірус

За минулу добу, 27 липня, в Києві, у порівнянні з попереднім показником, зафіксували 110 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію до 7 800, померлих – 1 особа до 130.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ще у 110 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Один чоловік помер. За весь період коронавірус забрав життя 130 киян. На сьогодні в столиці вже 7 800 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Захворіли 45 жінок віком від 18 до 81 років та 59 чоловіків у віці від 19 до 71 року, а також 2 дівчинки 11 і 15 років і 4 хлопчика від 2 до 6 років.

В лікарні столиці госпіталізовано 9 осіб, інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу найбільше випадків захворювання виявлено у Солом'янському районі - 45, в Оболонському та Дніпровському - по 14, у Дарницькому районі - 12 випадків.

Кількість активних хворих у Києві станом на ранок 28 липня становить 4 840 осіб, з початку епідемії 2 830 осіб одужали.

Як повідомляли Українські Новини, показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення в той час, як на 1 липня цей показник становив 58 випадків на 100 тис. населення, а 7 липня - 62,4 випадку на 100 тис.

Тим часом після дводенного падіння захворюваність та смертність від коронавірусу знову почали зростати по Україні.