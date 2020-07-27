Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль

За минулу добу, 26 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 12,3%, кількість нових летальних випадків - на 26,7%. Так, кільеість хвориз на коронавірус збільшилася на 807 до 65 656, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 1 616 порівняно з попередньою добою, 25 липня.

Про це йдеться в повідомленні Ради нацбезпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 27 липня в Україні зареєстровано 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 616 летальних, 36 122 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 807 нових випадків, одужали 315 осіб, померли 11 осіб.

Таким чином, 26 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 807 проти 315.

Кількість нових випадків захворювання 26 липня становила 1,2% від загальної кількості захворілих на 25 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 27 липня становила 27 918 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (8 952), у Києві (7 690) та Рівненської області (5 701).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2589 випадків;

Волинська область — 3616 випадків;

Дніпропетровська область — 1330 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1723 випадки;

Закарпатська область — 4874 випадки;

Запорізька область — 750 випадків;

Івано-Франківська область — 4121 випадок;

Кіровоградська область — 695 випадків;

м. Київ — 7690 випадків;

Київська область — 3548 випадків;

Львівська область — 8952 випадки;

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 559 випадків;

Одеська область — 2960 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5701 випадок;

Сумська область — 445 випадків;

Тернопільська область — 2773 випадки;

Харківська область — 3431 випадок;

Херсонська область — 220 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5634 випадки;

Черкаська область — 902 випадки;

Чернігівська область — 720 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі підстанція швидкої допомоги закрилася на карантин. У трьох співробітників знайшли коронавірус.