У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 26 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 70 осіб до 7 690.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася на 70 осіб. На сьогодні в столиці вже 7 690 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко.

Серед хворих: 25 жінок у віці від 22 до 63 років, 3 дівчинки від 6 до 9 років, 39 чоловіків у віці від 19 до 82 років і 3 хлопчики від 3 до 8 років.

В лікарні столиці госпіталізовано 8 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі - 13, у Дарницькому - 12, у Солом'янському - 9.

Як повідомляли Українські Новини, 26 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася на 807 до 65 656, кількість тих, що загинули від захворювання - на 11 осіб до 1 616.