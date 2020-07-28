"Динамо" спростувало відмову Луческу, опублікувавши листування із Суркісом

Після того, як Луческу призначили тренером, київський футбольний клуб "Динамо" спростував інформацію румунських ЗМІ про те, що новий тренер "Динамо" Мірча Луческу відмовився від співпраці з клубом, оприлюднивши електронне листування з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби "Динамо".

Зокрема, сьогодні "Динамо" виступило з офіційною заявою з цього приводу, підтвердивши вчорашні слова Ігоря Суркіса про те, що Мірча Луческу залишається.

"На жаль, я прийняв рішення відмовитися від співпраці з командою "Динамо" Київ.

Хочу подякувати сім'ю Суркіс за довіру і за зроблену пропозицію, але відчуваю, що не зможу працювати в атмосфері неприйняття, що виходить від тієї частини вболівальників, підтримки яких команда найбільше потребує у моменти спортивних баталій.

Я ніколи не був боягузом, я завжди брав спортивні виклики. Про це свідчать перехід з Галатасарая в Бешикташ, з Динамо Бухарест у Рапід Бухарест. В даних командах вболівальники завжди були противниками, але справедливими, готовими прийняти з відкритими обіймами, і, саме з їх допомогою, я зміг виграти чемпіонати в даних країнах.

Я не можу допустити, щоб фанати клубу діяли проти інтересів клубу. Вважаю, що настав момент для змін, які можуть принести натхнення, ентузіазм, мотивацію і зможуть повернути команду на той високий рівень, на який вона має право завдяки своїм традиціям та історії.

Мій прихід в Динамо Київ не має нічого спільного з вартістю контракту, оскільки гроші - це останнє, що мене цікавило в даній ситуації. Тим більше що ширилися чутки про нечуваний контракт, а це абсурдно, враховуючи фінансові можливості клубу на даному етапі.

Я хотів повернутися в український футбол, так як саме тут я пізнав багато моментів задоволення своєю роботою. Я хотів знову увійти в цю неперевершену атмосферу під назвою футбол. Я робив це з ентузіазмом, з абсолютною впевненістю в потенціалі молодих українських футболістів, багато з яких є членами національних збірних.

Я хотів змагань, таких, які були в Україні кілька років тому, змагань, які б порадували трибуни. Україна на це заслуговує.

М. Луческу

***

Шановний Містер!

Хвиля емоцій частини вболівальників Динамо не може стати визначальним чинником для майбутнього команди, яка готова до нових випробувань під Вашим керівництвом.

Ми обидва прийняли непросте рішення. Але воно було всебічно осмисленим, відповідальним і надзвичайно мотивованим. Керівництво клубу цілком усвідомлено зробив Вам пропозицію, розуміючи всі ризики, які виникнуть у фанатському середовищі навколо такого кроку.

Ми не сумніваємося, що і Ви, погодившись стати членом динамівської сім'ї, в першу чергу, були одержимі бажанням втілити свій багатющий тренерський досвід і знання у майбутні перемоги титулованого клубу.

Нам разом належить витримати ще чимало інформаційних штормів. Але гравці "Динамо" будуть відчувати себе впевнено і комфортно, коли за штурвалом стоятиме такий досвідчений і загартований «мореплавець», як Мірча Луческу.

У нинішньої команди є колосальний потенціал і позамежне бажання продемонструвати свої найкращі ігрові кондиції. Керівництво клубу готове не тільки почути новий тренерський штаб, але і на практиці створити йому належні умови для досягнення найамбітніших цілей.

Ми разом приймаємо нові виклики і разом продовжуємо писати славну історію Динамо. Сподіваємося, що свою яскраву сторінку в цьому літописі залишить і легендарний Мірча Луческу. Наша синергія – запорука успіху та нових перемог!

З повагою,

Ігор Суркіс

***

Шановний пане Президент!

З повагою ставлюся до Вашої непохитності у розвитку ФК Динамо.

Я ніколи не пасував перед труднощами. І тим більше не готовий це робити, коли маю підтримку таких людей, як Ви.

Мої побоювання були пов'язані тільки з тим, щоб не створювати труднощі футбольної сім'ї київського клубу.

Впевнений, що спільно з Вами ми досягнемо тих значущих результатів, які радикально змінять ставлення до мого призначення та подальшої роботи клубу під моїм керівництвом.

До зустрічі р. в Києві у вівторок.".

Як повідомляли Українські Новини, фанати київського "Динамо" в багнети сприйняли призначення Луческу і закликали співробітників клубу звільнятися.

Після цього в донецькому "Шахтарі" розповіли, чому двічі відмовляли Луческу.