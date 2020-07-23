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23 липня 2020, четвер, 18:37 4
Суспільство 2020-07-23T19:56:15+03:00
Українські Новини
Фотожаби та протести вболівальників "Динамо". Соцмережі відреагували на призначення Луческу головним тренером

Фотожаби та протести вболівальників "Динамо". Соцмережі відреагували на призначення Луческу головним тренером

Кира Молчанова
ФК Динамо, Луческу, ФК Шахтар
Суркіс і Луческу. Фото прес-служба
Суркіс і Луческу. Фото прес-служба "Динамо"

Фанати київського "Динамо" негативно відреагували на призначення на пост головного тренера Мірчі Луческу, який раніше тренував донецький "Шахтар".

Повідомлення на сторінці "WBC Ультрас Динамо" в Facebook свідчить, що призначення екс-трениера "Шахтаря" спричинить за собою акції протестів.

"Це плювок в очі всім уболівальникам "Динамо", і Суркіси повинні були б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою", – свідчить офіційна заява ультрас.

Тим часом соцмережі вибухнули мемами і фотожабами, присвяченими реакції на призначення.

Хлопців, те, що Луческу призначили головним тренером Динамо – це ж добре. Його ж могли і в НБУ, і в СБУ, і якесь окреме міністерство під нього створити, а так вважай пощастило

— чебурек з швидким метафоризмом (@ukrominion) July 23, 2020

Цими терактами нас відволікають від призначення Луческу головним тренером Динамо Київ.

— ФОП COVID19🔰 (@NATObandera) July 23, 2020

Ти мені як брат!Ти мені як брат!

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"Дякую тобі, Боже, що хоч не Газзаєв"

Як повідомляли Українські Новини, після поразки від "Колоса" з Ковалівки головного тренера київського "Динамо" Михайличенко відправили у відставку.

Можливими кандидатами на пост головного тренера "Динамо" називали чинного наставшика луганської "Зорі" Віктора Скрипника, екс-динамівця Сергія Реброва і Мірча Луческу.

Ще до призначення думки щодо кандидатури Луческу в середовищі вболівальників розділилися.

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