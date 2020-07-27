У "Шахтарі" розповіли, чому двічі відмовили Луческу

Після того, як новим головним тренером київського "Динамо" призначили колишнього наставника "Шахтаря" Мірчу Луческу, в донецькому клубі заявили, що свого часу двічі відмовили румунському фахівцеві в проханні повернутися на посаду в клубі, оскільки він себе вичерпав як фахівець.

Таку думку висловив репортерам генеральний директор "гірників" Сергій Палкін, інформує портал strana.ua.

"За великим рахунком, Луческу в "Шахтарі" себе вичерпав. Клуб виріс, пішов вгору, а він залишився на тому ж рівні. За півроку до кінця контракту президент дав доручення знайти варіанти щодо майбутнього тренера. Це рішення було досить продумане, президент знав, на що йде. Мірча двічі просився назад і двічі отримав відмову. Це було рішення президента і міняти ого він не збирався", - сказав він.

В той же час Палкін уточнив, що однією з причин приходу Луческу в "Динамо" є те, що той злий на президента донецького клубу і хоче довести, що це було помилкове рішення.

"Коли президент "Динамо" розмовляв з ультрас, то сказав їм, що Луческу не дуже задоволений звільненням із "Шахтаря", що він нібито злий на президента клубу і хоче довести, що це було неправильне рішення. Можливо, це одна з причин приходу спеціаліста в "Динамо", - розповів гендиректор "гірників".

Також Палкін нагадав, що в "Шахтарі" Луческу називали Містером. Однак його останні дії говорять про те, що він таким не є.

"Також не потрібно обходити стороною рішення самого Луческу. Наприклад, я пропрацював в "Шахтарі" понад 17 років і не уявляю навіть у страшному сні, що можу опинитися в "Динамо". Можливо, у іноземців це відбувається простіше, але той же Ніколіні відмовив Луческу і не увійшов до його штаб, сказавши, що він не зможе ходити по Києву і дивитися в очі вболівальникам "Шахтаря". Ви знаєте, що називають Містером Луческу. Однак, я думаю, що містери так не роблять", - запевнив Сергій Палкін.

Як повідомляли Українські Новини, після призначення Луческу в київський футбольний клуб, вболівальники "Динамо" розійшлися в думках про таке рішення керівництва знаменитої команди.