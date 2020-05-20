У депутата Мейдича виявлено коронавірус, - Гончаренко

Про це він написав у своєму Telegram, передають Українські Новини.

"У нардепа Олега Мейдича з Батьківщини діагностували COVID-19", - написав він.

Мейдич є першим заступником голови парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, депутат реєструвався за допомогою картки реєстрації депутатів на позачерговому засіданні 13 травня, а на черговому засіданні 19 травня був відсутній.

Згідно сторінці освітлення голосувань депутата, 13 травня Мейдич брав участь в голосуваннях до 14:00, після цього був відсутній.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 354 до 19 230, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 564 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 36,2%, кількість нових летальних випадків - на 23,1%.

Раніше депутат Скороход розповіла про симптоми коронавірусу по днях і які приймає ліки.