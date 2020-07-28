підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 липня 2020, вівторок, 11:10 7
Космос 2020-07-28T11:45:01+03:00
Українські Новини
У NASA попередили про наближення астероїда до Землі

У NASA попередили про наближення астероїда до Землі

Елизавета Кесельман
Космос, Астероїд, зорепад
Астероїд. Фото: NASA
Астероїд. Фото: NASA

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) попередили про те, до Землі наближається астероїд 2009 PQ1 діаметром від 84 до 190 м, крім того, що влітку очікується потужний зорепад.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби NASA, передає ТСН.

Як наголошується, космічне тіло максимально зблизиться із Землею 5 серпня о 19:35 за Києвом. Воно пролетить повз нашої планети зі швидкістю 13,4 км / с на відстані 3,2 млн км.

Наступного разу астероїд наблизиться до Землі так близько 10 серпня 2137 року.

Астероїд 2009 PQ1 відкрили 14 серпня 2009 року. Він належить до групи Аполлона. Один оборот навколо Сонця робить за 669 земних днів, або 1,83 земного року.

Як повідомляли Українські Новини, 5 червня відбулося Місячне затемнення, яке злилося з напівтіньовим місячним затемненням. Його можна було спостерігати з України.

Крім того, Унікальна комета Неовайз наближається до Землі: де спостерігати яскраве космічне явище.

Також під час параду планет, планети вишикувалися на одній стороні, яку можна буде побачити неозброєним оком.

Більше новин про: Космос Астероїд зорепад

Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати
У південно-східній частині України знову очікують грози: у трьох річках підійметься вода
Новини
Київ опівдні "завмер" у пробках. Де найбільш завантажені дороги 11:45
Землетрус. Фото: kyrtag.kg
В Івано-Франківській області стався землетрус 11:20
Кличко готовий виділити графіті-художникам цистерну фарби для добрих справ на благо Києва 11:16
Кожен п’ятий споживач газу не сплатив рахунки через коронавірус 11:11
Рубль у вівторок почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 28 липня 10:54
більше новин
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
Пробоїна для тютюнової монополії: журналіст прокоментував виплату великого штрафу "Тедіс Україна" 10:49
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
більше новин
Україна буде повідомляти в ОБСЄ про кожний обстріл бойовиками на Донбасі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok