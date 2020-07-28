У NASA попередили про наближення астероїда до Землі

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) попередили про те, до Землі наближається астероїд 2009 PQ1 діаметром від 84 до 190 м, крім того, що влітку очікується потужний зорепад.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби NASA, передає ТСН.

Як наголошується, космічне тіло максимально зблизиться із Землею 5 серпня о 19:35 за Києвом. Воно пролетить повз нашої планети зі швидкістю 13,4 км / с на відстані 3,2 млн км.

Наступного разу астероїд наблизиться до Землі так близько 10 серпня 2137 року.

Астероїд 2009 PQ1 відкрили 14 серпня 2009 року. Він належить до групи Аполлона. Один оборот навколо Сонця робить за 669 земних днів, або 1,83 земного року.

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