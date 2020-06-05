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05 червня 2020, пʼятниця, 06:15 10
Космос 2020-06-05T07:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться Місячне затемнення, яке збігається з напівтіньовим затемненням: коли спостерігати

Сьогодні відбудеться Місячне затемнення, яке збігається з напівтіньовим затемненням: коли спостерігати

Ирина Николенко
Космос, Астрономічні явища, Місячне затемнення, Повний місяць
Повня 5 червня. Фото: pixabay.com
Повня 5 червня. Фото: pixabay.com

У червні можна спостерігати видовищні астрономічні явища, а саме: 5 червня Місячне затемнення збігається з напівтіньовим місячним затемненням. Його можна побачити не тільки в Україні, але і в інших частинах земної кулі, передають Українські Новини.

5 червня українці можуть спостерігати за двома астрономічними явищами: Повним або Полуничним Місяцем, який співпадає з напівтіньовим місячним затемненням. Його можна побачити не лише на території України, але і в Південній Америці, Південно-Західній Європі, Західній Африці, Австралії, а також в Антарктиці, Тихому, Індійському і Атлантичному океанах.

Місяць

Яскраво-рожевий місячний диск зійде о 22:13 за київським часом. Стародавні індіанські племена називали супутник полуничним, бо в цей період збирали дозрілий урожай полуниці. Також його ще називають Повним Місяцем троянди або меду.

Щоб насолодитися красою Повного Місяця, краще його розглядати подалі від міста, де мінімальна кількість світлових шумів і відкрита лінія горизонту. Також можна спостерігати за супутником Землі з високого місця.

Напівтіньове місячне затемнення

Повний Місяць збігається з напівтіньовим місячним затемненням. Фаза настане о 22:25 за київським часом і завершиться о 00:04. Максимальна фаза затемнення – о 22:24. Тінь, яку відкидає Земля, в максимальній фазі затемнення повинна перекрити 59% діаметра Місяця і триватиме 3 години 18 хвилин.

Воно стане початком коридору затемнень, який триватиме до 5 липня 2020 року.

Перше сонячне затемнення цього року можна буде спостерігати 21 червня. Якщо буде гарна погода, жителі України зможуть побачити астрономічне явище орієнтовно о 9:41 за київським часом. Напівтіньове місячне затемнення, яке відбудеться  о 6:44 за київським часом, побачити з території України неможливо.

Раніше Українські Новини повідомляли, у травні спостерігали метеоритний дощ Ета-Аквариди і Квітковий Місяць.

У квітні спостерігали астрономічне явище – один із найдавніших зорепадів  Ліриди.

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