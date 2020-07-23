У небі над Рубіжним "зловили" яскраву комету Neowise

У небі неподалік Харкова зафіксували яскраве астрономічне явище - унікальна комета C\/2020 F3, також її називають кометою NEOWISE, наблизилася до Землі, за якою спостерігають не тільки астрономи всього світу, але і всі бажаючі, передають Українські Новини. Політ комети Неовайз досить рідкісне явище, адже більшість комет пролітають неозброєним оком не видно. Неовайз пролітає в 103 млн кілометрів від Землі. Щоб її побачити, треба дивитися трохи вище горизонту за напрямом на північ, північний схід. Яскраве астрономічне явище зафикировали в небі над Рубіжним, біля Харкова. Комети зафіксував Ігор Шиян та опублікував фото в Facebook. "На фото видно 2 хвости, один більший і яскравіший – з частинок пилу, а другий більш тонкий і прямий, спрямований рівно в протилежному напрямку від Сонця – газовий (іонний). Зараз в Україні її видно всю ніч – вона досить близько до північного полюса світу (і Полярної зірки) і не потрапляє під горизонт", – йдеться в повідомленні. Наступного разу комета Неовайз виявиться поблизу Землі тільки через 6800 років. Крім того, в небі зловили Юпітер, який наблизився на мінімальну відстань до Землі. [gallery-6137] Раніше Українські Новини повідомляли, 23 липня комета Неовайз наблизилася на максимально близьку відстань до Землі, саме тоді її найзручніше спостерігати. Також у липні 2020 року Юпітер опинився ближче до Землі, його можна буде добре розглянути з телескопа середнього розміру, також очікується метеоритний потік Південні дельта-Аквариди.