Два метеорних потоки зіллються в потужний зорепад: коли спостерігати унікальне явище

У ніч на вівторок, 28 липня, в ранні ранкові години середи, 29 липня, в нічному небі зорепади можна буде спостерігати не від одного, а від двох метеорних потоків: Південних дельта-Акваридів і альфа-Каприкорнідів, у той час, як в липні очікується кілька астрономічних явищ.

Про це повідомляє Гісметео з посиланням на AccuWeather.

Останній раз, коли помірний метеорний потік влаштовував шоу в нічному небі, був дощ Ця-Аквариди на початку травня, але хмари були проблемою для багатьох зоряних спостерігачів.

Два метеорних потоки будуть виробляти від 15 до 20 метеорів на годину. Альфа-Капрікорніди, слабший з двох метеорних потоків, може виявитися найбільш цікавим. Американське метеоритне товариство (AMS) пояснило, що примітним в цьому потоці буде кількість яскравих вогняних куль, зроблених у період його активності.

Вогняні кулі — неймовірно яскраві метеори, які можуть освітлювати все нічне небо за кілька секунд. Їх також видно набагато довше, ніж звичайний метеорит.

"Спостерігачі за вогняними кулями найчастіше повідомляють про яскраві кольори, тому що яскравість досить велика, щоб вписатися в діапазон людського колірного зору", — сказали в AMS.

Два метеорних потоки будуть продовжувати виробляти близько 15-20 метеорів на годину до кінця липня. Через два тижні після офіційного піка подвійних метеорних потоків досягне свого апогею потік Персеїд.

Метеоритний дощ Персеїд є одним з найкращих метеорних потоків протягом усього року і може виробляти від 50 до 75 метеорів на годину, що означає, що в середньому спостерігачі можуть бачити зірку, що падає, кожну хвилину.

Цього року потік Персеїди досягне свого піку в ніч з вівторка, 11 серпня, на середу, 12 серпня.

А тим часом з'явилося відео, на якому зображені всі найяскравіші астрономічні явища липня: парад планет, комети Neowise і початок метеоритної зливи.

Як повідомляли Українські Новини, Унікальна комета Neowise наближається до Землі: де спостерігати яскраве космічне явище.

Також раніше на небі можна було спостерігати унікальне явище – парад планет. Всі планети вишикувалися на одній стороні, які можна буде побачити неозброєним оком.