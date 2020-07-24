Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року

В той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD, що встановлюється ним на 24-26 липня, фінансисти зазначають, що подальші коливання курсу будуть залежати від дій нового голови Національного банку Кирила Шевченка і нового керівництва НБУ.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

"Як бачимо, курс долара пішов у нове зростання після призначення главою НБУ Кирила Шевченка. Думаю, що в найближчі місяці дуже багато чого буде залежати від інформаційного фону. Якщо стане зрозуміло, що НБУ має намір штучно послабити курс замість того, щоб спробувати повернути ринок у рівноважний стан шляхом поступового нівелювання негативного новинного фону, то девальваційні настрої тільки посиляться, а процес девальвації стане самопідтримуваним", - повідомила Аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Аналітик вважає, що до кінця року гривня протримається на рівні 27 UAH/USD, але в наприкінці року курс може змінитися до 28,5 UAH/USD.

Глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук розповів, що аналітики прогнозували здешевлення гривні до 28-29 UAH/USD восени, але призначення нового глави НБУ змінило ситуацію. Він зазначив, що прогнозований на осінь курс став об'єктивною реальністю вже зараз. Чи збережеться така тенденція, залежить від нового керівництва НБУ і політики Центробанку.

За його словами, вихід нерезидентів із ОВДП – це радше чинник, а канал впливу на валютний ринок очікувань щодо перспектив української економіки і дій влади.

"Нерезиденти, також, як і резиденти, можуть створювати додатковий попит або пропозицію залежно від переважаючих очікувань. Минулого тижня їх портфель гривневих ОВДП знизився на 2,2 млрд гривень, до цього, з піку в лютому, портфель скорочувався на 6-8 млрд гривень на місяць. Відповідна купівля валюти не була критичною для нашого валютного ринку, але досить вагомою", - підсумував Ніколайчук.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.