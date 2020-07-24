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24 липня 2020, пʼятниця, 06:00 18
Фінанси 2020-07-24T08:15:02+03:00
Українські Новини
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року

Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року

Кира Молчанова
Курс валют, прогноз курсу валют 2020, прогноз курсу долара
Курс гривні.
Курс гривні.

В той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD, що встановлюється ним на 24-26 липня, фінансисти зазначають, що подальші коливання курсу будуть залежати від дій нового голови Національного банку Кирила Шевченка і нового керівництва НБУ.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

"Як бачимо, курс долара пішов у нове зростання після призначення главою НБУ Кирила Шевченка. Думаю, що в найближчі місяці дуже багато чого буде залежати від інформаційного фону. Якщо стане зрозуміло, що НБУ має намір штучно послабити курс замість того, щоб спробувати повернути ринок у рівноважний стан шляхом поступового нівелювання негативного новинного фону, то девальваційні настрої тільки посиляться, а процес девальвації стане самопідтримуваним", - повідомила Аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Аналітик вважає, що до кінця року гривня протримається на рівні 27 UAH/USD, але в наприкінці року курс може змінитися до 28,5 UAH/USD.

Глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук розповів, що аналітики прогнозували здешевлення гривні до 28-29 UAH/USD восени, але призначення нового глави НБУ змінило ситуацію. Він зазначив, що прогнозований на осінь курс став об'єктивною реальністю вже зараз. Чи збережеться така тенденція, залежить від нового керівництва НБУ і політики Центробанку.

За його словами, вихід нерезидентів із ОВДП – це радше чинник, а канал впливу на валютний ринок очікувань щодо перспектив української економіки і дій влади.

"Нерезиденти, також, як і резиденти, можуть створювати додатковий попит або пропозицію залежно від переважаючих очікувань. Минулого тижня їх портфель гривневих ОВДП знизився на 2,2 млрд гривень, до цього, з піку в лютому, портфель скорочувався на 6-8 млрд гривень на місяць. Відповідна купівля валюти не була критичною для нашого валютного ринку, але досить вагомою", - підсумував Ніколайчук.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

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