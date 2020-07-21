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21 липня 2020, вівторок, 05:15 9
Фінанси 2020-07-21T09:00:02+03:00
Українські Новини
Долар пішов вгору: новий прогноз до кінця літа і чи варто скуповувати валюту

Долар пішов вгору: новий прогноз до кінця літа і чи варто скуповувати валюту

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс гривні, прогноз курсу долара
Курс валют.
Курс валют.

Гривня, попри всі економічні прогнози, почала дешевшати, в той час, як Національний банк не бачить різких коливань курсу гривні для інтервенцій на міжбанку. До 20 липня національна валюта ослабла до долара на 41 копійку.

Про це пише ТСН.

Головною причиною різкого здешевлення гривні є призначення нового глави Національного банку України Кирила Шевченка. Зараз курс поступово рухається до позначки 27,5 грн, розповів виданню економіст Григорій Кукурудза.

"Політична турбулентність. Абсолютно всі сторони ринку не розуміють, якою буде політика майбутнього глави Національного банку. Заробітчани, які вирівнюють наш платіжний баланс, експортери – всі притримують валюту. Зате імпортери йдуть із нею в останній бій, намагаються закупити максимально великі обсяги валюти", - пояснив він.

Попри те, що головним фактором падіння гривні став ажіотаж, а аж ніяк не попит - НБУ навіть жодного разу не вплинув на курс. Зараз подальше знецінення національної валюти залежить від того, що буде робити регулятор, яку політику почне проводити новий глава Нацбанку. В цілому, експерти очікують досить стабільний серпень і прогнозують зміцнення курсу до 27 - 27,2 грн/долар.

"99% випадків населення, коли намагається якось заробити на купівлі або продажу валюти, завжди програє. Єдиний, хто на цьому виграє, це банки, які знають, коли продавати, коли купувати. Класична ситуація, коли людина біжить в обмінник, на останні гроші купує валюту по 28-29, а вже наступного тижня приходить і здає по 26,65 гривень", - розповів Григорій Кукурудза.

Як змінювався офіційний курс долара з початку року.Як змінювався офіційний курс долара з початку року.

Як повідомляли Українські Новини, Шевченко зазначає, що НБУ повинен обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 липня, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Тим часом, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 липня на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

 

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