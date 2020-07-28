Долар знову впав, а євро стрімко дорожчає. Курс валют на 28 липня

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 27 липня на 14,64 коп. до 27,8034 UAH/USD, курс купівлі знизився на 14,04 коп. до 27,5106 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 12,78 коп. до 31,9872 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,12 коп. до 32,5731 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,5106 27,8034 31,9872 32,5731 3,42 3,97 Максимальний 27,6500 28,0000 32,2200 32,8000 3,80 5,00 Мінімальний 27,3000 27,6900 31,3000 32,1700 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Раніше повідомлялося про новий прогноз курсу долара до кінця літа, а також про те, чи варто скуповувати валюту.

Також аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко вважає, що до кінця року гривня протримається на рівні 27 UAH/USD, але в кінці поточного року курс може змінитися до 28,5 гривень до долара.