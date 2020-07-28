Офіс генпрокурора передав до суду обвинувачення Мангера в замовленні нападу на Гандзюк

Обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера, арешт якого продовжили до 11 вересня, Офіс генерального прокурора передав до суду за фактом замовлення нападу на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Також передано до суду обвинувальний акт щодо кримінального авторитета Олексія Левіна, обвинуваченого в організації нападу.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Херсонської обласної ради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч . 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зараз Мангер і Левін перебувають під вартою: термін запобіжного заходу голови облради продовжено до 11 вересня, другого підозрюваного - до 24 серпня.

Раніше суд визнав винними та засудив до позбавлення волі на 5 безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

Як повідомляли Українські Новини, Апеляційний суд залишив чинним арешт підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк голову Херсонського облради Мангера.

Також суд дозволив примусовий привід Мангера для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, а 16 червня СБУ затримала голову Херсонського облради Мангера і почала процес його доставки їх Херсонській лікарні в київський суд.