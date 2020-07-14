Напад на Гандзюк. Суд залишив чинним арешт голови Херсонської облради Мангера

Апеляційний суд Києва залишив чинним арешт до 28 липня без права внесення застави голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється у замовленні нападу на виконавицю обов'язків керівника справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"За результатами апеляційного розгляду ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2020 року, апеляційні скарги сторони захисту залишити без задоволення", - сказано в ньому.

Мангер підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, суд дозволив примусово привести Мангера для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, а 16 червня СБУ затримала голову Херсонського облради Мангера і почала процес його доставлення з Херсонській лікарні до київського суду.