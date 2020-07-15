Суд продовжив арешт підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк Мангера до 11 вересня

Печерський районний суд Києва продовжив арешт без права внесення застави голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється у замовленні нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, до 11 вересня, в той час, як суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до 24 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Постановою слідчого судді Печерського районного суду р. Києва задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про продовження строку тримання під вартою підозрюваного в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради до 11 вересня 2020 року", - сказано в ньому.

Також у зв'язку з зволіканням підозрюваними та їх захисниками при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, суд задовольнив клопотання прокурора і встановив граничний термін такого ознайомлення до 24 липня.

Після цього прокурором Офісу Генерального прокурора до суду буде направлено обвинувальний акт.

Як повідомляли Українські Новини, Апеляційний суд Києва залишив чинним арешт до 28 липня без права внесення застави голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється у замовленні нападу на виконавицю обов'язків керівника справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту Владиславу Мангеру, а 16 червня Владислав Мангер, голова Херсонської облради, був затриманий СБУ.