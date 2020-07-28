Трамп не контактував із хворим на коронавірус радником із нацбезпеки

У радника з національної безпеки США Роберта О' Браєна виявили коронавірус, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не контактував протягом останніх днів зі своїм підлеглим.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Білого дому.

Американський лідер таким чином відреагував на заяви про те, що він сам міг заразитися коронавірусом.

"Я його (О'браєна, - ред.) останнім часом не бачив",- сказав Трамп.

О'браєн заразився коронавірусом після сімейної події і самоізолювалося в будинку, водночас продовжуючи працювати в Раді національної безпеки і виконуючи більшу частину своєї роботи телефоном.

Як повідомляли Українські Новини, пандемія коронавірусу в Америці забрала більше життів, ніж Перша світова війна, хоча раніше Трамп висловлював надії на те, що від коронавірусу в США помруть не більше 100 тисяч осіб.

Крім того, США почали масове випробування вакцини від коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ключовий інструмент боротьби з пандемією коронавірусу.