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28 липня 2020, вівторок, 10:06 10
Америка 2020-07-28T11:15:02+03:00
Українські Новини
Трамп не контактував із хворим на коронавірус радником із нацбезпеки

Трамп не контактував із хворим на коронавірус радником із нацбезпеки

Елизавета Кесельман
Карантин, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

У радника з національної безпеки США Роберта О' Браєна виявили коронавірус, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не контактував протягом останніх днів зі своїм підлеглим.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Білого дому.

Американський лідер таким чином відреагував на заяви про те, що він сам міг заразитися коронавірусом.

"Я його (О'браєна, - ред.) останнім часом не бачив",- сказав Трамп.

О'браєн заразився коронавірусом після сімейної події і самоізолювалося в будинку, водночас продовжуючи працювати в Раді національної безпеки і виконуючи більшу частину своєї роботи  телефоном.

Як повідомляли Українські Новини, пандемія коронавірусу в Америці забрала більше життів, ніж Перша світова війна, хоча раніше Трамп висловлював надії на те, що від коронавірусу в США помруть не більше 100 тисяч осіб.

Крім того, США почали масове випробування вакцини від коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ключовий інструмент боротьби з пандемією коронавірусу.

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