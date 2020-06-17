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17 червня 2020, середа, 14:06 7
Америка 2020-06-17T15:00:02+03:00
Українські Новини
Пандемія коронавірусу в США забрала більше життів, ніж Перша світова війна

Пандемія коронавірусу в США забрала більше життів, ніж Перша світова війна

Елизавета Кесельман
Карантин, Дональд Трамп, Інфекційні захворювання, смертність від коронавірусу, Коронавірус в Америці
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Сполучені штати є одним їх епіцентрів епідемії коронавірусу ось вже кілька місяців, і б'ють усі антирекорди, чим президент США Дональд Трамп дуже пишається. У той час, як розвідка попереджала владу про пандемію, кількість смертельних випадків у США перевалила за 116 тисяч, що перевищує кількість загиблих під час Першої світової війни. Про це повідомляє deccanchronicle.

Зазначається, що у вівторок, 16 червня, в Сполучених Штатах число жертв пандемії нового типу коронавірусу COVID-19 склало 116 526.

Як повідомляє відомство, показник смертності від коронавірусної інфекції перевищує кількість американців, які загинули в Першій світовій війні, - 116 516.

У виданні підкреслили, що обидві цифри не є точними через відсутність тестувань під час пандемії і проблем підрахунку загиблих в окопах.

"Історики та Служба досліджень Конгресу США вважають, що 116 516 - це найвірніший показник тих, хто загинув на полі бою під час Першої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Як стверджує головний експерт уряду США з інфекційних захворювань Ентоні Фочі, в Америці все ще триває "перша хвиля" пандемії COVID-19.

Наголошується, що чотири американських штату Каліфорнія, Техас, Аризона і Флорида - повідомляють про збільшення кількості випадків зараження коронавірусом. Зокрема, представники охорони здоров'я в Техасі у вівторок, 16 червня, зафіксували найбільшу кількість госпіталізацій з початку пандемії.

За даними університету Джона Хопкінса, в Америці нову коронавірусну інфекцію підхопили понад 2,1 мільйона осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Трамп висловлював надії на те, що від коронавірусу в США помруть не більше 100 тисяч осіб, а також звинуватив ЗМІ у поширенні фейків.

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