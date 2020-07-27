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27 липня 2020, понеділок, 19:04 7
Америка 2020-07-27T20:30:03+03:00
Українські Новини
Радник Трампа з нацбезпеки захворів на коронавірус, — ЗМІ

Радник Трампа з нацбезпеки захворів на коронавірус, — ЗМІ

Надежда Комендантова
США, Дональд Трамп, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Роберт О`Брайен
Білий дім. Фото: pixabay
Білий дім. Фото: pixabay

Тоді як у Сполучених штатах продовжують фіксувати нові антирекорди з захворювання на коронавірус за добу, радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберта О'Браєна підтвердили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі зі станом здоров'я О'Браєна.

Цю новину також повідомило видання Politiсo з посиланням на чиновника американської адміністрації.

Один зі співрозмовників зазначив, що О'Браєн був відсутній на роботі з кінця минулого тижня.

О'Браєн заразився коронавірусом після сімейної події і самоізолювався вдома,  продовжуючи працювати в Раді національної безпеки і виконуючи більшу частину своєї роботи по телефону.

Співробітники відділу комунікацій Білого дому поки не прокоментували цю інформацію.

О'браєн став найвищим посадовою особою адміністрації Трампа, яка підхопила коронавірус. Невідомо, скільки особистих контактів він за останній час мав з президентом.

Людей з оточення президента США регулярно тестують на коронавірус.

Президент США Дональд Трамп вважає носіння захисної маски проявом патріотизму, хоча висміював свого опонента на виборах Джо Байдена за носіння маски.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп хоче відновити навчальний рік у звичайному режимі восени, незважаючи на 3 мільйони хворих.

Крім того, пандемія коронавірусу в Америці забрала більше життів, ніж Перша світова війна, хоча раніше Трамп висловлював надії на те, що від коронавірусу в США помруть не більш ніж 100 тисяч людей.

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