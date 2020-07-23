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23 липня 2020, четвер, 06:00 6
Життя 2020-07-23T06:30:02+03:00
Українські Новини
Антициклон Albreht принесе африканську спеку: кому знадобляться парасольки до кінця тижня

Антициклон Albreht принесе африканську спеку: кому знадобляться парасольки до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода на тиждень
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

У четвер, 23 липня, в Україні буде літню спеку і місцями грози в той час, як синоптики прогнозують посилення аномальної спеки і екстремальних опадів. Температура повітря буде доходити до 30 градусів, а негоду варто чекати хіба що на заході країни. Однак наприкінці тижня спека буде зашкалювати.

Про це написала в соцмережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, четвер в Україні буде переважно сухим, лише в західних областях пройдуть періодичні грозові дощі. Суху погоду організує нам антициклон Albreht.

"А ось західні обумовить дощі хвиля на атмосферному фронті, який вже практично пройшов нашу територію. Температура повітря обіцяє і далі бути комфортною: протягом дня 23 липня очікується 23-29 градусів, на півдні – до 25-30 градусів", – повідомила Діденко.

У Києві 27 липня буде комфортна погода – сонце, білі хмари і приємні 23 градуси.

Синоптик додала, що вже ближче до вихідних потеплішає на 3-5 градусів, але збільшаться шанси на дощ з грозою.

айближчим часом грозові дощі, на заході, на півночі – періодичні опади в кінці тижня. Південь, схід, більшість центру – в сухій погоді", – резюмувала вона.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.

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