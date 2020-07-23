Антициклон Albreht принесе африканську спеку: кому знадобляться парасольки до кінця тижня

У четвер, 23 липня, в Україні буде літню спеку і місцями грози в той час, як синоптики прогнозують посилення аномальної спеки і екстремальних опадів. Температура повітря буде доходити до 30 градусів, а негоду варто чекати хіба що на заході країни. Однак наприкінці тижня спека буде зашкалювати. Про це написала в соцмережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, четвер в Україні буде переважно сухим, лише в західних областях пройдуть періодичні грозові дощі. Суху погоду організує нам антициклон Albreht. "А ось західні обумовить дощі хвиля на атмосферному фронті, який вже практично пройшов нашу територію. Температура повітря обіцяє і далі бути комфортною: протягом дня 23 липня очікується 23-29 градусів, на півдні – до 25-30 градусів", – повідомила Діденко. У Києві 27 липня буде комфортна погода – сонце, білі хмари і приємні 23 градуси. Синоптик додала, що вже ближче до вихідних потеплішає на 3-5 градусів, але збільшаться шанси на дощ з грозою. "Найближчим часом грозові дощі, на заході, на півночі – періодичні опади в кінці тижня. Південь, схід, більшість центру – в сухій погоді", – резюмувала вона. Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.