Зеленському загрожує штраф до 1700 гривень за недекларування істотних змін у майні

Два протоколи про адміністративне порушення президента Володимира Зеленського Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду у зв'язку з неподанням ним даних про суттєві зміни в майновому стані.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба НАЗК.

"Протоколи направлені до суду", - повідомили у відомстві.

Адмінпротоколи були направлені до суду минулого тижня.

В агентстві уточнили, в який суд передані матеріали.

За даними агентства, після вступу на посаду президента Зеленський здійснив купівлю і продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Таким чином, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту купівлі і продажу ОВДП.

Президенту вручили два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП).

Зеленському загрожує штраф у сумі від 850 до 1700 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський поінформував НАЗК про порушення ним законодавства шляхом ненадання інформації про суттєві зміни у майні.

Раніше Хмельницький суд не зміг оштрафувати Зеленського за порушення карантину через наявність у нього імунітету.