Зеленському загрожує штраф до 1700 гривень за недекларування істотних змін у майні

Два протоколи про адміністративне порушення президента Володимира Зеленського Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду у зв'язку з неподанням ним даних про суттєві зміни в майновому стані. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба НАЗК. "Протоколи направлені до суду", - повідомили у відомстві. Адмінпротоколи були направлені до суду минулого тижня. В агентстві уточнили, в який суд передані матеріали. За даними агентства, після вступу на посаду президента Зеленський здійснив купівлю і продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Таким чином, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту купівлі і продажу ОВДП. Президенту вручили два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП). Зеленському загрожує штраф у сумі від 850 до 1700 гривень. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський поінформував НАЗК про порушення ним законодавства шляхом ненадання інформації про суттєві зміни у майні. Раніше Хмельницький суд не зміг оштрафувати Зеленського за порушення карантину через наявність у нього імунітету.