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24 липня 2020, пʼятниця, 15:25 6
Силові структури 2020-07-24T16:09:49+03:00
Українські Новини
Військові відпрацювали стрільби по морських цілях на навчаннях "Сі Бриз-2020"

Військові відпрацювали стрільби по морських цілях на навчаннях "Сі Бриз-2020"

Валентин Дзюбенко
військові навчання, Сі Бриз, See Breeze-2020, See Breeze

В рамках міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2020", що почалися в Чорному морі 20 липня, українські військові відпрацювали стрільби з вертольота. Про це йдкеться в повдіомленні пресслужби Міноборони. Стрільби проводить морська авіаційна бригада Мі-8МСБ-Ст.

Вертоліт Держприкордонслужби України вирушив на навчання з аеродрому Шкільний. Завдання – супровід бойової одиниці морської авіаційної бригади ВМС України вертольота Мі-8, завданням якого є пошук і знищення морської цілі в рамках українсько-американських навчань "Сі Бриз-2020".

ього року основна увага навчань приділяється відпрацюванню безпеки операцій в морі. Корабельно-катерні групи відпрацьовують низку завдань, до яких залучається авіація", – повідомляє Міноборони.

Стрільба з вертольота по морській цілі, в рамках спільних навчань, була відпрацьована вперше. Кожен рік сценарій навчань і завдання змінюються.

"Цей елемент було виконано успішно, ціль уражена і це додатково підкреслює, що та техніка, яку ми отримали у ВМС, а конкретно у бригади морської авіації, вона використовується на 100 відсотків", – сказав начальник штабу керівництва навчань Костянтин Плахотнюк.

Нагадаємо, в рамках навчань "Сі Бриз-2020" було відпрацьовано відбиття швидкісних цілей катерною групою.

В 2020 році навчання "Сі Бриз-2020" проходять тільки в морській фазі з авіацією.

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