У Чорному морі стартували морські військові навчання Sea Breeze-2020

В акваторії Чорного моря стартували міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2020. Про повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"В акваторії Чорного моря стартували українсько-американські навчання... Цього року через пандемію коронавірусу міжнародні навчання серії "Сі Бриз" обмежаться тільки морською фазою із залученням авіації. Спільні заходи будуть розгортатися в акваторії Чорного моря без контакту особового складу", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, нинішні навчання обіцяють бути багатофункціональними.

"Участь Сполучених Штатів у цих багатонаціональних навчаннях вчергове підтверджує прихильність Військово-морських сил США і 6-го флоту до наших союзників і партнерів по НАТО. Навчання "Сі Бриз" є реальною демонстрацією рішучості США щодо колективного захисту Європи. Тому ці навчання спільно з нашими партнерами будуть проходити в Чорноморському регіоні", - сказав командувач 6-го флоту ВМС США віце-адмірал Юджин Блек.

За словами командувача Військово-морських сил України контр-адмірала Олексія Неїжпапи, навчання "Сі Бриз" спрямовані на підтримку стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні.

"...головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, спрямованих на забезпечення миру і безпеки в кризовому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що за задумом командування національного військового флоту, один з інструментів навчань серії "Сі Бриз", який слід максимально ефективно використовувати, - це перехід Військово-морських сил України на стандарти Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Передбачається, що в процесі навчань у морі кораблі країн - учасниць "Сі Бриз" будуть здійснювати спільні тактичні маневрування, протимінні дії, передачу вантажів на ходу, тренуватися із організації зв'язку.

Екіпажі кораблів і катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичної і морською авіацією, проведуть низку навчань з протиповітряної, протикорабельної та протикатерної обороні на переході морем, а також відпрацюють операції з морського перехоплення та догляду судна-порушника.

Крім того, під час навчань будуть виконані завдання щодо посилення охорони і оборони важливих об'єктів морської інфраструктури і море-господарського комплексу.

Важливим випробуванням для військових моряків стане виконання бойових вправ артилерійських стрільб по морських та повітряних цілях, а також проведення навчань з боротьби за виживання і порятунок екіпажу корабля, що зазнав аварії в морі.

Зазначено, що міжнародні навчання триватимуть сім днів.

У навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу "Арли Берк" USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули в Чорне море.

Всього до навчань "Сі Бриз" планується залучити близько 2 тис. осіб з дев'яти країн, більш як 20 кораблів, а також літаки і вертольоти.

У навчаннях, крім військових з України та США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Українські Новини повідомляли, що на початку липня міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря.

Тоді ж Росія почала спостереження за кораблями НАТО, які зайшли в акваторію Чорного моря.