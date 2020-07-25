Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу

В порт Одессы в субботу вошли пять кораблей НАТО во главе с флагманом Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) в рамках совместных учений "Си Бриз-2020", которые начались в Черном море 20 июля.

Об этом сообщает "Думская".

Первыми, около 7 часов утра, ошвартовались на военно-морской базе "Юг" корветы — румынский "Контрадмирал Себастиан" и болгарский "Бодрый".

Позже в одесский порт пришвартовались фрегаты — испанский "Alvaro de Bazan", турецкий F243 "Yildirim" и румынский F222 "Regina Maria".

Корабли НАТО в Одессе. Фото: "Думская"

Корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) две недели назад вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины.

Корабли НАТО пробудут в Черном море 21 день, после чего покинут его для дальнейших операций.

Напомним, в рамках учений "Си Бриз-2020" было отработано отражение скоростных целей катерной группой, а также военные отработали стрельбы по морским целям.

В 2020 году учения "Си Бриз-2020" проходят только в морской фазе с авиацией.