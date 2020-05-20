Рада має намір дозволити зламувати квартири через борги за комуналку

Верховна Рада має намір дозволити отримувати доступ до житла для припинення надання комунальної послуги та запобігання аварій.

За прийняття відповідного законопроекту №2458 за основу проголосували 239 депутатів при необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з текстом законопроекту, Рада має намір надати можливість отримувати доступ до житла без згоди власника у випадках, пов'язаних з необхідністю порятунку життя і здоров'я людей та/або майна, для проведення огляду або запобігання аваріям, а також для обмеження (припинення) надання комунальної послуги.

"Несанкціонований доступ до житла, іншого об'єкта нерухомого майна для обмеження (припинення) надання комунальної послуги здійснюється без отримання згоди її власника (користувача), якщо такий власник (користувач) відмовляється допустити в належне йому житло (інший об'єкт нерухомого майна) представника виконавця", - наголошується в проекті закону.

У свою чергу, згідно з висновком щодо відповідності законопроекту вимогам антикорупційного законодавства, пропонується виключити з законопроекту положення щодо можливості несанкціонованого доступу до житла, так як це створює сприятливі умови для здійснення корупційних дій.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні кияни майже погасили борги по комуналці і перейшли на онлайн-платежі.

У березні жителі столиці знизили оплату за житлово-комунальні послуги до 80%.

Також 25% одержувачів субсидій готівкою в Києві не оплатили послуги житлово-комунального господарства у березні.