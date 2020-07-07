Трамп хоче відкрити школи в США восени, попри 3 млн хворих на коронавірус

Кількість інфікованих коронавірусом у Сполучених штатах стрімко продовжує зростати. Кількість інфікованих у країні, за останніми даними, перевищила 3 млн осіб. Щодня у США фіксують понад 40 тисяч нових випадків захворювань на CoVid-19. Про це свідчать дані сервісу Worldometers.

Так, добовий приріст становить майже 45 тисяч громадян, майже стільки ж заразилися позавчора.

Попри зростання кількості хворих, смертність в США від коронавірусу перебуває на дуже низькому рівні. Так, за останні кілька днів померло близько 500 людей, у той час як ще кілька тижнів тому США повідомляли про мінімум 1000 померлих щодня.

Як заявив президент США Дональд Трамп, зниження смертності від коронавірусу дозволить відновлення навчального процесу та інших сфер діяльності вже цієї осені.

"Кількість смертей в США значно нижче, більше ніж у десять разів з початку пандемії. Школи мають бути відкриті восени", - заявив Трамп у своєму Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, раніше США поставили новий антирекорд за коронавирусу в світі. За добу заразилися понад 212 тис. осіб