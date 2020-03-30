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  • Трамп сподівається, що від коронавірусу в США помруть не більше 100 тисяч чоловік
30 березня 2020, понеділок, 16:06 16
Америка 2020-03-30T17:30:03+03:00
Українські Новини
Трамп сподівається, що від коронавірусу в США помруть не більше 100 тисяч чоловік

Трамп сподівається, що від коронавірусу в США помруть не більше 100 тисяч чоловік

Елизавета Кесельман
США, Америка, Трамп, Коронавірус в США, боротьба з коронавірусом
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

Сполучені Штати Америки виправдали прогнози ВООЗ, і стали наступним епіцентром пандемії коронавірусу. Президент США Дональд Трамп продовжив обмежувальні заходи до кінця квітня. Незважаючи на всі вжиті заходи, глава держави прогнозує пік поширення інфекції лише через два тижні, і сподівається, що від хвороби помруть не більше 100 тисяч американців. Про це передає CNBC.

Як заявив Трамп, карантинні заходи продовжили з метою уникнення великої кількості смертей. Він зазначив, що за прогнозами у разі відсутності обмежувальних заходів в США від коронавірусу можуть померти 2,2 млн осіб.

Глава США вважає, що з обмежувальними заходами, за прогнозами, можуть померти від 100 до 200 тис. чоловік. Якщо смертей буде не більше 100 тисяч, це буде означати, що країна перемогла епідемію.

Як повідомляли Українські Новини, за останніми даними, у США кількість інфікованих становить 142 356 осіб (19 690 за добу), всього кількість хворих у світі становить 700 тисяч.

Тим часом у Португалії зафіксована смерть від коронавірусу наймолодшої людини в Європі.

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