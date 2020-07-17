У США фіксують новий антирекорд захворювання на коронавірус за добу

У Сполучених штатах Америки продовжують фіксувати нові антирекорди із захворювання на коронавірус за добу. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляє відомство, за минулу добу виявлено близько 75 600 випадків. Попередній рекорд був встановлений 10 ибля. Тоді повідомлялося про 68 241 нових випадків COVID-19.

Наголошується, що це 11-й раз за останній місяць, коли був побитий рекорд. Дані включають в себе понад 5 тис. випадків в окрузі Бексар, штат Техас, де цифри зросли через відставання в одержанні результатів тестування.

Всього за час пандемії в США коронавірусом заразилися понад 3,7 мільйона осіб. Жертвами ускладнень стали 141 тисяча жителів країни. Від COVID-19 вже вилікувалися майже 1,7 мільйона американців.

Як повідомляли Українські Новини, чинний президент США Дональд Трамп хоче відновити навчальний рік у звичайному режимі восени, незважаючи на 3 мільйони хворих.

Крім того, пандемія коронавірусу в Америці забрала більше життів, ніж Перша світова війна.

А раніше Трамп висловлював надії на те, що від коронавірусу в США помруть не більше ніж 100 тисяч осіб.