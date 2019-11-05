Президент Roshen планує побудувати нову молочну ферму

Президент кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський планує побудувати молочну ферму на базі раніше купленого ТОВ "Летичів-Агро" (Хмельницька область).

Про це повідомив журналістам Москалевський, передають Українські Новини.

"Летичів-Агро" - це продовження виробництва молока... Збираємося там будувати 2-ю ферму", - сказав він.

Москалевський зазначив, що в 2020 році планується розробка проекту будівництва, в 2021 - початок будівництва.

Також на даний момент проходить реконструкція першої молочної ферми.

За прогнозами, розмір другий ферми буде відповідати першій, за рахунок чого сумарна поголів'я корів становитиме 3 тис. голів.

На даний момент поголів'я дійного стада становить понад 1 тис. голів, а обсяг виробництва молока - 32 тонни/добу.

Земельний банк "Летичів-Агро" становить 4 тис. га.

У січні Антимонопольний комітет дозволив ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний фонд "Кондитеринвест" (Київ), що належить Москалевскому, на придбання понад 50% частки ТОВ "Летичів-Агро" (Хмельницька область).

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні Roshen відкрив перше кафе у Києві, де пригощають іспанськими солодощами.

Одеська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% у 2018.