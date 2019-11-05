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05 листопада 2019, вівторок, 16:03 12
Бізнес 2019-11-05T16:03:15+02:00
Українські Новини
Президент Roshen планує побудувати нову молочну ферму

Президент Roshen планує побудувати нову молочну ферму

Roshen, кондитерські вироби, молочна ферма, В'ячеслав Москалевський

Президент кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський планує побудувати молочну ферму на базі раніше купленого ТОВ "Летичів-Агро" (Хмельницька область).

Про це повідомив журналістам Москалевський, передають Українські Новини.

"Летичів-Агро" - це продовження виробництва молока... Збираємося там будувати 2-ю ферму", - сказав він.

Москалевський зазначив, що в 2020 році планується розробка проекту будівництва, в 2021 - початок будівництва.

Також на даний момент проходить реконструкція першої молочної ферми.

За прогнозами, розмір другий ферми буде відповідати першій, за рахунок чого сумарна поголів'я корів становитиме 3 тис. голів.

На даний момент поголів'я дійного стада становить понад 1 тис. голів, а обсяг виробництва молока - 32 тонни/добу.

Земельний банк "Летичів-Агро" становить 4 тис. га.

У січні Антимонопольний комітет дозволив ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний фонд "Кондитеринвест" (Київ), що належить Москалевскому, на придбання понад 50% частки ТОВ "Летичів-Агро" (Хмельницька область).

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні Roshen відкрив перше кафе у Києві, де пригощають іспанськими солодощами.

Одеська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% у 2018.

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