Президент Roshen планує побудувати нову молочну ферму

Президент кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський планує побудувати молочну ферму на базі раніше купленого ТОВ "Летичів-Агро" (Хмельницька область). Про це повідомив журналістам Москалевський, передають Українські Новини. "Летичів-Агро" - це продовження виробництва молока... Збираємося там будувати 2-ю ферму", - сказав він. Москалевський зазначив, що в 2020 році планується розробка проекту будівництва, в 2021 - початок будівництва. Також на даний момент проходить реконструкція першої молочної ферми. За прогнозами, розмір другий ферми буде відповідати першій, за рахунок чого сумарна поголів'я корів становитиме 3 тис. голів. На даний момент поголів'я дійного стада становить понад 1 тис. голів, а обсяг виробництва молока - 32 тонни\/добу. Земельний банк "Летичів-Агро" становить 4 тис. га. У січні Антимонопольний комітет дозволив ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний фонд "Кондитеринвест" (Київ), що належить Москалевскому, на придбання понад 50% частки ТОВ "Летичів-Агро" (Хмельницька область). Як повідомляли "Українські Новини", у вересні Roshen відкрив перше кафе у Києві, де пригощають іспанськими солодощами. Одеська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% у 2018.