Суд заарештував водія, який скоїв ДТП з 4 загиблими в Київській області

Водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), що спричинила загибель 4 людей в Київській області, Шевченківський районний суд Києва заарештував. Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури, передають Українські Новини. "За клопотанням столичної прокуратури Шевченківський районний суд заарештував на 2 місяці без права на заставу водія Mercedes-Benz, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП на Столичному шосе", - сказано в ньому. Водій автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись по проїжджій частині Столичного шосе протаранив Hyundai Tucson, в салоні якого перебувала сім'я з 5 осіб. У результаті зіткнення водій Hyundai і двоє пасажирів (жінка і малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер у кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню. Стан другого хлопчика стабільно важкий. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу. Прокурор у судовому засіданні серед іншого зазначив, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за ДТП з важкими наслідками, за що відбував покарання. Також він 7 разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Як повідомляли Українські Новини, поліція почала розслідування ДТП на трасі Київ-Одеса. Верховна Рада має намір посилити відповідальність водіїв за вчинення у стані алкогольного сп'яніння ДТП зі смертельним результатом до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від 7 до 10 років.