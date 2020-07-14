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14 липня 2020, вівторок, 14:52 7
Судова влада 2020-07-14T15:45:04+03:00
Українські Новини
Суд заарештував водія, який скоїв ДТП з 4 загиблими в Київській області

Суд заарештував водія, який скоїв ДТП з 4 загиблими в Київській області

Елизавета Драбкина
ДТП, смертельна ДТП, ДТП на трасі
ДТП під Києвом. Фото: пресслужба поліції Києва
ДТП під Києвом. Фото: пресслужба поліції Києва

Водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), що спричинила загибель 4 людей в Київській області, Шевченківський районний суд Києва заарештував.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури, передають Українські Новини.

"За клопотанням столичної прокуратури Шевченківський районний суд заарештував на 2 місяці без права на заставу водія Mercedes-Benz, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП на Столичному шосе", - сказано в ньому.

Водій автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись по проїжджій частині Столичного шосе протаранив Hyundai Tucson, в салоні якого перебувала сім'я з 5 осіб.

У результаті зіткнення водій Hyundai і двоє пасажирів (жінка і малолітня дівчинка) померли на місці.

Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані.

Один з них помер у кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

Стан другого хлопчика стабільно важкий.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу.

Прокурор у судовому засіданні серед іншого зазначив, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за ДТП з важкими наслідками, за що відбував покарання.

Також він 7 разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Як повідомляли Українські Новини, поліція почала розслідування ДТП на трасі Київ-Одеса.

Верховна Рада має намір посилити відповідальність водіїв за вчинення у стані алкогольного сп'яніння ДТП зі смертельним результатом до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від 7 до 10 років.

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