підписатися на розсилку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
  • Новини
  • Події
  • На Оболоні водій позашляховика побив велосипедиста, який не дав йому проїхати по тротуару
28 травня 2020, четвер, 08:35 12
Події 2020-05-28T11:30:03+03:00
Українські Новини
На Оболоні водій позашляховика побив велосипедиста, який не дав йому проїхати по тротуару

На Оболоні водій позашляховика побив велосипедиста, який не дав йому проїхати по тротуару

Ольга Фандорина
Оболонь, Велосипедист, Автомобіль, Бійка
Позашляховик. Фото: Київ Оперативний
Позашляховик. Фото: Київ Оперативний

У Києві на Оболоні водій автомобіля побив велосипедиста, який завадив йому проїхати на автомобілі по тротуару. Про це повідомив постраждалий Віталій Павлюк на своїй сторінці в Facebook у середу, 27 травня.

"Мене побив автомобіліст, якого я не дав проїхати по тротуару по проспекту Героїв Сталінграда. Зі мною нічого серйозного, буду жити", – написав Павлюк і оприлюднив фотографію автомобіля, на якому, за його словами, пересувався порушник.

Пост Віталія Павлюка про побиття водієм машини

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві автомобіль збив насмерть двох велосипедистів.

Раніше в Миколаївській області автомобіль влетів у групу неповнолітніх велосипедистів.

Більше новин про: Оболонь Велосипедист Автомобіль Бійка

Під час карантину нові комерційні автомобілі купув...
У Києві самоскид збив на смерть велосипедиста...
Відео дня: в одеському храмі побилися два священик...
У Києві збираються побудувати ще один пішохідний м...
"Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди з 1 червня
Кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилася за добу
Новини
У ВСУ спалах коронавіруса - 16 нових випадків за минулу добу 11:25
"Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди з 1 червня 11:25
МОЗ затвердив правила роботи для спортзалів і басейнів на час карантину 11:14
Пляжі в Києві. Фото: ChangeUA
Пляжі Києва готують до купального сезону, буде працювати 24 рятувальних пости і 14 пляжів 11:03
Рубль стрімко дорожчає. Курс російської нацвалюти на 28 травня 10:46
більше новин
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Нові жорсткі заборони тютюнової промисловості, які просувають ГО "Життя" та деякі нардепи, вб'ють економіку, - ЗМІ 16:29
Деркача ще у 2017 році було депортовано з Росії, – Наливайченко 18:07 Документ
"Слуги" дозволили старим корупціонерам через своїх людей затягувати ліквідацію ДАБІ, - ЗМІ 12:21
Профільні комітети Верховної Ради розпочали роботу з легалізації поштової доставки ліків 13:10
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
Деркача ще у 2017 році було депортовано з Росії, – Наливайченко 18:07 Документ
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Профільні комітети Верховної Ради розпочали роботу з легалізації поштової доставки ліків 13:10
Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів 09:30
більше новин
Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok