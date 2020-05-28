На Оболоні водій позашляховика побив велосипедиста, який не дав йому проїхати по тротуару

У Києві на Оболоні водій автомобіля побив велосипедиста, який завадив йому проїхати на автомобілі по тротуару. Про це повідомив постраждалий Віталій Павлюк на своїй сторінці в Facebook у середу, 27 травня.

"Мене побив автомобіліст, якого я не дав проїхати по тротуару по проспекту Героїв Сталінграда. Зі мною нічого серйозного, буду жити", – написав Павлюк і оприлюднив фотографію автомобіля, на якому, за його словами, пересувався порушник.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві автомобіль збив насмерть двох велосипедистів.

Раніше в Миколаївській області автомобіль влетів у групу неповнолітніх велосипедистів.