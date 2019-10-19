підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Події
  • Під Черніговом поліцейський насмерть збив велосипедиста
19 жовтня 2019, субота, 21:53 8
Події 2019-10-19T22:00:33+03:00
Українські Новини
Під Черніговом поліцейський насмерть збив велосипедиста

Під Черніговом поліцейський насмерть збив велосипедиста

смертельна ДТП, ДТП з поліцейськими, ДТП з велосипедистами

В Чернігівській області поліцейський ГУНП, який перебував поза службою, на смерть збив велосипедиста. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Чернігівської області.

"Він (поліцейський, – ред.) наїхав на велосипедиста 1964 року, який на неосвітленій частині дороги рухався в попутному напрямку з правого боку. Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії. Правоохоронець самостійно викликав поліцейських і швидку допомогу", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що огляд водія автомобіля показало, що він був тверезий.

ДБР відкрило кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Таке правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Сидоренко та керівник управління протидії наркозлочинності Володимир Илличко загинули в ДТП. Також у Миколаєві п'яний поліцейський смерть збив велосипедиста.

Крім того, в Ніжині протаранив мопед поліцейське авто - водій в реанімації. Також п'яний поліцейський з Києва виїхав на зустрічну смугу і вбив людину.

Більше новин про: смертельна ДТП ДТП з поліцейськими ДТП з велосипедистами

Архів
Новини
ДТП в Днипре. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion
У Дніпре у смертельній ДТП загинув поліцейський 23:22
Макрон заблокував переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз 22:54
Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави 22:22
Під Черніговом поліцейський насмерть збив велосипедиста 21:53
В Україні хочуть скасувати люстрацію: "Слуга народу" внесла до Ради законопроект 21:23
більше новин
Рада прийняла держбюджет-2020 в першому читанні 15:26
Клініка торгувала органами. Фото: Інформатор
Приватна медклініка на Воскресенці в Києві торгувала людськими органами 08:45
British American Tobacco зупинила виробництво в Україні через "маржу Холодова", - ЗМІ 12:34
У Верховній Раді розглянуть звернення журналістів щодо тиску на ЗМІ з боку Шевцова та Дегрик 09:09
Українська влада зробила держзлочин, втрутившись в політичне протистояння США, - Дмитро Співак 10:17 Відео
більше новин
Клініка торгувала органами. Фото: Інформатор
Приватна медклініка на Воскресенці в Києві торгувала людськими органами 08:45
Гладковському вручили дві підозри 13:10
Населення України стрімко скорочується: кількість жителів опустилася нижче позначки 42 млн 18:25
Київська МАН і американська Intela домовилися щодо співпраці в освітніх інформтехнологіях 14:42
Мажоритарникам від "Слуги народу" можуть дати сотні мільйонів гривень на їх округи 13:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok