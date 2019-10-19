Під Черніговом поліцейський насмерть збив велосипедиста

В Чернігівській області поліцейський ГУНП, який перебував поза службою, на смерть збив велосипедиста. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Чернігівської області.

"Він (поліцейський, – ред.) наїхав на велосипедиста 1964 року, який на неосвітленій частині дороги рухався в попутному напрямку з правого боку. Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії. Правоохоронець самостійно викликав поліцейських і швидку допомогу", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що огляд водія автомобіля показало, що він був тверезий.

ДБР відкрило кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Таке правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Сидоренко та керівник управління протидії наркозлочинності Володимир Илличко загинули в ДТП. Також у Миколаєві п'яний поліцейський смерть збив велосипедиста.

Крім того, в Ніжині протаранив мопед поліцейське авто - водій в реанімації. Також п'яний поліцейський з Києва виїхав на зустрічну смугу і вбив людину.