Хрещення Русі щорічно відзначається 28 липня. Цікаві факти про свято

З 2008 року на державному рівні 28 липня відзначається свято Хрещення Київської Русі, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. У 2020 році свято припадає на вівторок, проте через карантин, який продовжили до кінця літа, про щорічну ходу не заявила жодна з церков, передають Українські Новини.

В 2020 році відзначатимуть 1032 річницю хрещення Київської Русі.

У зв'язку з коронавірусом, масових заходів в цьому році не буде. Скасовується традиційна хресна хода, а також паломництво вірян до Києва. Святкування будуть проведені на єпархіальному та парафіяльному рівнях з дотриманням відповідних приписів.

27 липня в кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі та 28 липня вранці відбудеться Божественна літургія, а також молебень біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру.

Історія Хрещення Русі

За два роки до хрещення Русі, до Києва почали приїжджати посланці різних народів, які пропонували князю Володимиру свою релігію. Він послав людей, щоб ті дізналися більше подробиць про кожного з них і вибрав – християнство.

В 988 році Володимир Великий захопив Корсунь і захотів взяти в дружини сестру візантійських імператорів Василя II і Костянтина VIII Анну. Однак, імператори вимагали від київського князя прийняти християнство. Володимир погодився і прийняв водохрещення, отримавши ім'я Василь – на честь візантійського імператора.

Після церемонії одруження Володимир наказав розгромити язичницькі капища в Києві і хрестив своїх синів і бояр. Після цього людей масово хрестили в Дніпрі.

В 1888 році вперше в Україні офіційно відсвяткували Хрещення Русі, коли був закладений Володимирський собор.

У 2008 році указом президента Віктора Ющенка від 28 липня офіційно стало державним святом на честь дня пам'яті рівноапостольного князя Володимира.

Раніше Українські Новини повідомляли, Українська православна церква (Київського патріархату) не планує проведення хресного ходу під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі через карантин.

Під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі Православна церква України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) не планує проведення хресного ходу, тоді, як у минулого року близько 10 тис. прихожан Православної церкви України прийшли хресною ходою в центрі Києва.