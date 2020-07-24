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  • Сьогодні День ангела відзначають жінки з ім'ям Ольга. Привітання в картинках
24 липня 2020, пʼятниця, 05:30 138
Lifestyle 2020-07-24T06:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні День ангела відзначають жінки з ім'ям Ольга. Привітання в картинках

Сьогодні День ангела відзначають жінки з ім'ям Ольга. Привітання в картинках

Ирина Николенко
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День Ольги 2020. Фото: osoblyva.com
День Ольги 2020. Фото: osoblyva.com

Сьогодні, 24 липня, святкують День ангела жінки з ім'ям Ольга. Привітати представиниць цього імені можна гарними привітаннями в картинках, які Українські Новини зібрали спеціально до свята, а також сьогодні варто звернути увагу на прикмети дня.

Історія свята

Ім'я Ольга скандинавського походження і означає "світла" і "свята". Також це ім'я носила перша християнка на Русі – свята княгиня Ольга, яка була бабусею князя Володимира, який хрестив усю Русь у 988 році.

Княгиня Ольга хрестилася в 954 році в Константинополі. Після цього почала будувати на Русі перші православні храми.

Народні прикмети 24 липня:

Якщо в цей день іде дощ, то буде хороший улов риби;

Якщо світить сонце – це до багатого врожаю зернових.

Вважається, якщо 24 липня знайшли гроші, їх не можна залишати собі. Краще віддати їх бідним чи віднести до церкви, а то буде біда.

Також жінкам з іменем Ольга не можна брати в борг гроші, сіль, хліб, не можна купатися і планувати весілля.

Привітання з Днем Ольги

День Ольги 2020. Фото: facedobra.comДень Ольги 2020. Фото: facedobra.com

День ангела Ольги. Фото: pinterest.comДень ангела Ольги. Фото: pinterest.com

Привітання з Днем Ольги. Фото: liza.uaПривітання з Днем Ольги. Фото: liza.ua

Привітання з Днем Ольги. Фото: telegraf.com.uaПривітання в картинках з Днем Ольги. Фото: telegraf.com.ua

24 липня відзначають День Ольги. Фото: prosvit.net.ua24 липня відзначають День Ольги. Фото: prosvit.net.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, синоптики зробили прогноз погоди на липень на морських курортах України.

Також в липні очікується кілька магнітних бур на початку місяця і в кінці, які можуть негативно вплинути на метеозалежних людей.

 

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