Сьогодні День ангела відзначають жінки з ім'ям Ольга. Привітання в картинках

Сьогодні, 24 липня, святкують День ангела жінки з ім'ям Ольга. Привітати представиниць цього імені можна гарними привітаннями в картинках, які Українські Новини зібрали спеціально до свята, а також сьогодні варто звернути увагу на прикмети дня.

Історія свята

Ім'я Ольга скандинавського походження і означає "світла" і "свята". Також це ім'я носила перша християнка на Русі – свята княгиня Ольга, яка була бабусею князя Володимира, який хрестив усю Русь у 988 році.

Княгиня Ольга хрестилася в 954 році в Константинополі. Після цього почала будувати на Русі перші православні храми.

Народні прикмети 24 липня:

Якщо в цей день іде дощ, то буде хороший улов риби;

Якщо світить сонце – це до багатого врожаю зернових.

Вважається, якщо 24 липня знайшли гроші, їх не можна залишати собі. Краще віддати їх бідним чи віднести до церкви, а то буде біда.

Також жінкам з іменем Ольга не можна брати в борг гроші, сіль, хліб, не можна купатися і планувати весілля.

Привітання з Днем Ольги

День Ольги 2020. Фото: facedobra.com

День ангела Ольги. Фото: pinterest.com

Привітання з Днем Ольги. Фото: liza.ua

Привітання в картинках з Днем Ольги. Фото: telegraf.com.ua

24 липня відзначають День Ольги. Фото: prosvit.net.ua

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